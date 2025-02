Lanazione.it - Cisl aretina a Congresso, iniziati gli incontri delle varie segreterie. Il Segretario Generale Cerofolini: “Preziosa occasione di confronto su temi caldi con i nostri iscritti”

Arezzo, 4 febbraio 2025 – È cominciato da alcune settimane l’impegno congressuale della. Hanno infatti preso il via in tutto il territorio provinciale gli appuntamentiterritoriali. Pensionati, Funzione Pubblica, Scuola, Settore Agroalimentare, Metalmeccanici, Trasporti e tutte le altresi stanno riunendo in questi giorni per condividere idee e prospettive. All’interno dei varii delegati e glihanno potuto presentare le proprie istanze e focalizzare alcuni. “Auguro a tutti gliun buon lavoro durante gli, in calendario nelle prossime settimane, preziose occasioni diche ci porteranno aldei prossimi 28 e 29 marzo - ha dichiarato MauroUSTArezzo.