Lapresse.it - Cisgiordania, attacco a checkpoint: morti due soldati israeliani

Un uomo armato palestinese questa mattina ha aperto il fuoco contro le truppe dell’Idf nei pressi del villaggio di Tayasir, nellasettentrionale. L’assalitore è riuscito a entrare in un complesso militare adiacente a un posto di blocco. Lo riporta il Times of Israel. All’interno del sito si è verificato uno scontro a fuoco, prima che l’uomo armato venisse ucciso. Nell’sono rimasti feriti almeno otto persone, due delle quali versano in condizioni critiche. Due riservisti dell’Idf sono stati uccisi e otto sono rimasti feriti.L’in: un uomo armato si è intrufolato in un’area militareSecondo un’indagine iniziale dell’Idf sull’l’uomo armato palestinese è riuscito a intrufolarsi in un posto di blocco militare nei pressi del villaggio di Tayasir in, dove ha aperto il fuoco sulle truppe poco prima delle 6 del mattino.