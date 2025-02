Cinema | seconda settimana di programmazione de L’uomo e la bestia rassegna cinematografica ideata da Antonietta De Lillo

Leggi su Ildenaro.it

Proseguono gli appuntamenti dellatografica a ingresso gratuitoe laal Cineteatro La Perla di Napoli, che riprenderà lamercoledì 5 febbraio 2025 alle ore 10.30 con Galline in fuga (2000, Premios Goya per il migliore film europeo),matinée per i ragazzi introdotta dalla regista Maria Di Razza.Le proiezioni serali avranno inizio alle ore 20.00 con il corto L’uccello imbroglione di Davide Salucci (2024, vincitore di “Fare un film – Roma”), la ricerca, portata avanti da Rosanna e sua nipote Giada, di un misterioso uccello in grado di imitare ogni suono, compresa la voce del defunto marito di Rosanna.A seguire, Max amore mio di Nagisa Oshima, presentato nel 1986 al Festival di Cannes, film cult che racconta la scandalosa bunueliana liaison tra una donna, interpretata da Charlotte Rampling, e uno scimpanzé.