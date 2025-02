Ilfogliettone.it - Cinema, Juliette Binoche presidente di giuria al prossimo Festival di Cannes

Saràa presiedere ladella 78esima edizione deldi, in programma dal 13 al 24 maggio. L'attrice 60enne succede alla regista di "Barbie" Greta Gerwig,lo scorso anno. È la seconda volta nella storia del, sottolineano gli organizzatori, che sono due artiste a passarsi il testimone come presidenti di: la prima volta toccò negli anni '60 a Sophia Loren che prese il posto di Olivia de Havilland.è una delle star francesi più conosciute e apprezzate da pubblico e critica. Ha vinto un premio aper "Copie conformi" dell'iraniano Abbas Kiarostami, oltre che alla Mostra deldi Venezia e alla Berlinale. È anche una delle poche francesi ad aver vinto un Oscar, nel 1997 per "Il paziente inglese".