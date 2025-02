Ilrestodelcarlino.it - Cinema Italia, 378 donatori per 25mila euro

Ilè una sala di comunità che la comunità ha deciso di sostenere, donandole. Dopo la chiusura del, da giugno a novembre, imposta dalla nuova amministrazione per ragioni di sicurezza (ma alcuni sostengono che fossero altre le cause profonde), i gestori Chiara Malerba (nella foto) e Francesco Nocciolino hanno lanciato una colletta su internet, detta in inglese "crowdfunding". Puntavano a raccogliere 5mila, ma dopo tre mesi ne hanno ottenuti ben 25.277: 378 persone hanno donato, in media, circa 67a testa. A partecipare sono state persone cinefile, amanti della controcultura e ammiratrici di Malerba e Nocciolino, che illuminano per gran parte dell’anno anche ilAzzurro. Per brindare al successo della campagna, intitolata "Nuovo