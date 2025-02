Romadailynews.it - Cina: scienziati sviluppano nuovo modello IA per previsione di cicloni

Deglicinesi hanno sviluppato unmetodo di intelligenza artificiale (IA) per prevedere la rapida intensificazione di un ciclone tropicale, gettando nuova luce sul miglioramento della prontezza in caso di catastrofi globali. Recentemente, i ricercatori dell’Istituto di oceanologia dell’Accademia cinese delle scienze hanno pubblicato questo studio sulla rivista “Proceedings of the National Academy of Sciences”. La rapida intensificazione di un ciclone tropicale, che si riferisce a un drammatico aumento dell’intensita’ di una tempesta tropicale in un breve periodo, rimane uno dei fenomeni meteorologici piu’ difficili da prevedere a causa della sua natura imprevedibile e distruttiva. Secondo lo studio, i metodi ditradizionali, come le previsioni meteorologiche numeriche e gli approcci statistici, spesso non riescono a considerare i complessi fattori ambientali e strutturali che determinano la rapida intensificazione.