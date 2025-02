Quifinanza.it - Cina risponde ai dazi di Trump, tariffe fino al 15% su energia e veicoli

Pechino alza la posta nella guerra commerciale, colpendo gli Stati Uniti proprio dove fa più male:e industria. Il carbone e il gas naturale liquefatto (Gnl) made in Usa saranno tassati al 15%, mentre petrolio, attrezzature agricole e alcuni modelli di auto subiranno un rincaro del 10%.La decisione, annunciata dal Ministero delle Finanze cinese, entrerà in vigore il 10 febbraio ed è una risposta mirata alle mosse di Washington. Pechino non solo ribatte colpo su colpo, ma lascia intendere che la sua strategia potrebbe non fermarsi qui.Stretta sull’export di tungsteno e altri mineraliPechino blinda il suo arsenale di metalli strategici. Il Ministero del Commercio e l’Amministrazione generale delle dogane cinesi hanno annunciato un giro di vite sulle esportazioni di tungsteno, tellurio, bismuto, molibdeno e indio.