Cina risponde a Usa dazi fino al 15%

7.03 PechinoaiUsa del 10% su tutte le importazioni made in China con un pacchetto di misure che prendono di mira carbone e gas naturale liquefatto (Gnl) con aliquote del 15%; inoltre, 10% su petrolio, attrezzature agricole e alcune automobili. Le misure,annunciano le Finanze cinesi, "sono state imposte per contrastare" Trump ed entreranno in vigore il 10/2. Avviata inoltre un'indagine a carico di Google, "sospettata di aver violato le leggi cinesi antimonopolio".