La sondacinese-7, il cui lancio e’ previsto per il 2026, puntera’ alsud della Luna pere testare tecnologie all’avanguardia fondamentali per attivita’ umane sostenibili sulla Luna, ha riferito ieri il China Media Group. La missione, che si avvale di un innovativo veicolo hopper dotato di un analizzatore di molecole, mira a confermare la presenza e la distribuzione dinei crateri permanentemente in ombra, secondo il. Le missioni-3 e-5 sono atterrate con successo sul lato vicino della Luna, mentre-4 e-6 hanno raggiunto lo storico atterraggio sul lato lontano. Pertanto, il previsto atterraggio del-7 alsudmettera’ alla prova la capacita’ della sondacinese di raggiungere qualsiasi regione della Luna, ha dichiarato nell’intervista Tang Yuhua, vice capo progettista della missione-7.