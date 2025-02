Romadailynews.it - Cina: aumentano viaggi di passeggeri nell’ultimo giorno di vacanza

Leggi su Romadailynews.it

Deifotografati nella sala d’attesa dell’Hangzhou East Railway Station a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 4 febbraio 2025. Laha registrato un aumento deideioggi, in concomitanza con la fine delle vacanze per la Festa di primavera di quest’anno. Deiarrivano all’Harbin Railway Station di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, oggi 4 febbraio 2025. Laha registrato un aumento deideioggi, in concomitanza con la fine delle vacanze per la Festa di primavera di quest’anno. Una foto, scattata da un drone oggi 4 febbraio 2025, mostra dei veicoli sulla superstrada di Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Laha registrato un aumento deideioggi, in concomitanza con la fine delle vacanze per la Festa di primavera di quest’anno.