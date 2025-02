Romadailynews.it - Cina: aggiunge 2 aziende USA a elenco entita’ inaffidabili

Laha deciso dire duestatunitensi, ovvero PVH Corp. e Illumina, Inc., all’delledel Paese. Le duehanno violato i normali principi del commercio di mercato, hanno interrotto il regolare commercio con lecinesi e hanno adottato misure discriminatorie nei confronti dellecinesi, danneggiando gravemente i loro legittimi diritti e interessi, secondo una dichiarazione pubblicata oggi dal ministero del Commercio. La decisione e’ stata presa per preservare la sovranita’ nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, e in conformita’ con le leggi e i regolamenti pertinenti, si sottolinea nella dichiarazione. Il meccanismo dell’delleadottera’ le misure corrispondenti contro le suddettesulla base delle leggi e dei regolamenti pertinenti, secondo la dichiarazione.