Ci sono coccodrilli dappertutto state attenti potreste trovarli ovunque | scatta l’allarme in Australia dopo le inondazioni

Il nord-est dell’è in ginocchio a causa di violenteche hanno già causato la morte di una donna e isolato intere città. La situazione è particolarmente critica nel Queensland, dove le piogge incessanti hanno trasformato le strade in fiumi e costretto alla chiusura l’aeroporto di Townsville. Oltre al maltempo, le autorità hanno lanciato un’allerta per la massiccia presenza di, spinti dalle acque alluvionali fuori dal loro habitat naturale.“Aspettatevi, in tutti i corsi d’acqua e non solo”, ha dichiarato il dipartimento all’Ambiente del Queensland, invitando la popolazione alla massima cautela. L’aumento del livello delle acque, infatti, sta portando i rettili a spostarsi verso zone abitate in cerca di acque più calme. L’esperto diJohn Lever ha spiegato che “icercano rifugi più sicuri quando il livello dell’acqua sale” e questo li porta a “finire in zone dove prima non erano mai stati avvistati“.