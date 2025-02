Iodonna.it - «Ci si vergogna di stare male»

Simona Cavallari, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha parlato della sua vita professionale. E ha raccontato del ritorno al teatro dopo il successo televisivo. Ma soprattutto ha ricordato i momenti più difficili della sua vita personale e dei momenti bui. Come la depressione post-partum dopo aver subito due cesarei a distanza di poco più di un anno. Depressione in gravidanza: i segnali da non sottovalutare e le possibili cure X Leggi anche › Depressione post partum: i consigli dell’OMS per riconoscerla e superarla Simona Cavallari torna a recitare in teatroSimona Cavallari, 53 anni, protagonista di tante fiction televisiva, da qualche tempo è tornata a recitare in teatro.