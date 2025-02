Liberoquotidiano.it - "Ci hanno mangiato e ora si stupiscono": Mario Giordano spiana la sinistra in diretta | Guarda

La battaglia di Giorgia Meloni contro i giudici italiani per lo smistamento nei centri d'accoglienza in Albania dei migranti irregolari, spiegata dal giornalista di “Fuori dal Coro”,, nel salotto di uno suo collega ed amico, Nicola Porro, padrone di casa di “Quarta Repubblica”. Queste le parole disull'accoglienza: “Rimango un po' basito quando tutti si scandalizzano per i costi dei centri costruiti in Albania, perché certo, visti così, sono alti, però abbiamo taciuto per anni rispetto a miliardi che sono stati spesi inutilmente e cimarciato tutti con i centri di accoglienza. I clan della 'ndrangheta, i clan della camorra e ci continuano a marciare, chiunque ci ha. È ancora la festa di qualsiasi improvvisato che ci guadagna e ora ci scandalizziamo per un tentativo che, magari non funzionerà, ma che per la prima volta cerca di cambiare quella logica di redistribuzione che non ha oggettivamente funzionato dopo tanti anni di prove e passare ad un concetto diverso, verso il quale mi pare tutta Europa si stia orientando e che dice ' non facciamoli più entrare'”.