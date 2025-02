Ilrestodelcarlino.it - "Ci candidiamo per entrare nell’itinerario turistico regionale"

Bomporto aspira a diventare tappa dell’itinerarioper valorizzare al meglio le sue peculiarità ed eccellenze che ne fanno già una meta importante per il suo ricco e variegato patrimonio enogastronomico ed architettonico rurale. E per meglio focalizzare il pregio di questo suo hinterland l’amministrazione comunale ha avviato un’importante iniziativa attraverso la quale delineare una strategia di sviluppo e promozione turistica del territorio. Il progetto prevede la redazione di un documento strategico, affidato alla società JFC srl, leader nel marketinge territoriale, con una comprovata esperienza nel settore. La prima fase del progetto prevede un ascolto attivo e un dialogo con gli attori principali del territorio, come alberghi, bed and breakfast, agriturismi, ristoranti, acetaie, cantine, associazioni locali e realtà imprenditoriali, per una prima analisi esplorativa e una raccolta di idee e proposte.