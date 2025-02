Ecodibergamo.it - Chiusa via Maironi da Ponte, traffico in tilt a Bergamo - Foto e video

IL CANTIERE. Centro città bloccato. Via Baioni, via Sauro, via Battisti, viale Giulio Cesare ma anche via Verdi e, parzialmente, anche via Camozzi. La chiusura al transito delle auto di viada, per il rifacimento dell’acquedotto Alga-da parte di Uniacque, ha ingolfato le strade dimartedì 4 febbraio.