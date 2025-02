Pisatoday.it - Chiude per quasi un mese l'ufficio postale di Riparbella

Leggi su Pisatoday.it

Poste Italiane comunica che l’, sito in via della Madonna 13, resterà chiuso al pubblico dal 13/02/2025 al 05/03/2025.Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’limitrofo: Casino di Terra, sito in strada regionale 68.