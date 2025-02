Tvplay.it - “Chiesta una maxi-penale”: mercato Napoli, l’assurda rivelazione gela i tifosi

Unaalin caso di mancata operazione: spuntaindiscrezione proprio i queste ore.ormai concluso, ilè arrivato al ‘fischio finale’ andando a completare la campagna acquisti con l’arrivo di Noah Okafor. L’attaccante ha lasciato il Milan per approdare alla corte di Antonio Conte, e di fatto sarà lui l’erede di Khvicha Kvaratskhelia, almeno fino al termine di questa stagione.Aurelio De Laurentiis, presidente del, sul prato (LaPresse) TvPlay.itUn’operazione che ha sorpreso gli stessidel, considerando che per settimane si è parlato del possibile arrivo di Alejandro Garnacho o di altri obiettivi come Adeyemi e Zhegrova, passando per Chiesa e l’ultima idea Amuzu.ALla fine, però, Giovanni Manna ha dovuto optare per una soluzione last minute, visto che si è parlato dell’arrivo di Okafor soltanto nella fase finale di questa sessione invernale di calcio