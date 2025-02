Thesocialpost.it - Chiara Nasti contraria al vaccino della pertosse: “Non voglio iniettarmi niente in gravidanza, gli effetti avversi mi spaventano”

L’influencer, seguita da 2,1 milioni di follower, ha espresso la sua contrarietà ai vaccini, scatenando un acceso dibattito sui social. Rispondendo a una domanda su Instagram, la moglie del calciatore Mattia Zaccagni ha dito di preferire che il suo corpo “resti così com’è senza iniettarci“. In particolare, la questione riguardava ilcontro ladurante la, ma l’influencer ha chiarito di non averlo fatto, aggiungendo: “Il minimo dolore o fastidio lo assocerei a quello”.Leggi anche: Vaccini Covid e miocardite, il post di Musk: “Sono quasi andato in ospedale per questo”Le affermazioni no vax e la reazione del webha poi rincarato la dose, criticando chi cerca di sensibilizzare sulle vaccinazioni: “Vedo gente che ormai si indigna per tutto e quasi ti vuole convincere a fare ogni tipo di