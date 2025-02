Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni sempre meno accettata da Cecilia Pirelli, la mamma di Giovanni Tronchetti Provera: l’indiscrezione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Durante il programma “100×100 Parpiglia” rivela dettagli interessanti sul come si stia evolvendo il rapporto tra l’imprenditore e l’influencer. Neanche il racconto dei tradimenti, sia di Fedez sia di(si vocifera che ci sia stato del tenero con Achille Lauro), hanno fatto arretrare il rampollo di casa. “è accanto a lei”, ha dito Parpiglia, “hanno trascorso il weekend insieme”. Però, se ancheha fatto la sua scelta per, questo non vuol dire che la sua facoltosa famiglia l’abbia, anzi laha messo un bel veto.Continuerebbero a esserci importanti attriti trae la madre di. Che alla famiglia di lui non andasse particolarmente a genio l’influencer era già trapelato, ma Parpiglia rivela alcuni veti che danno la misura di quantoparrebbe essere insofferente.