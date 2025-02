Iodonna.it - Chi tradirà chi? E chi riuscirà a raggiungere il fatidico bunker?

Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda l’ultima puntata di Black Out 2 – Le verità nascoste. Si scoprirà la sorte dei sopravvissuti alla catastrofe che ha colpito la Valle del Vanoi e il mondo intero. Sembra che ilsia l’unico rifugio per salvarsi, ma la maggior parte degli ospiti ignora quel luogo. Solo Marco ha stretto un patto per salvarsi con Claudia e la figlia. “Black Out 2”, la clip della serie tv X Leggi anche › Nella terza puntata di “Black Out 2” tutti i sopravvissuti sono in serio pericolo Giovanni intuisce il doppio gioco di Marco, ma ancora una volta cade in trappola e si trova imprigionato a gridare aiuto e la sua innocenza senza che nessuno ormai gli creda più.