Inter-news.it - Chi sarà il regista nel recupero tra Fiorentina e Inter?

Leggi su Inter-news.it

No, Calhanoglu non è infortunato ma dopo l’ultimo Milan-la domanda è lecita: chiilgiovedì neldi?LO STRANO QUESITO – La vera domanda sulla probabile formazione dell’in vista deldi Firenze è: confermare Hakan Calhanoglu oppure rilanciare Piotr Zielinski o Kristjan Asllani? Uno strano ma legittimo quesito, in virtù dell’ultimo Calha visto nel derby. Il turco, rientrato dopo un mese di infermeria, ha patito un po’ la mancanza del campo. E non è un caso che il gol del Milan nasca da una sua sanguinosa palla persa sulla trequarti. Un errore non da Calhanoglu, il quale è uscito poi dopo l’ora di gioco per far posto a Zielinski. Insomma, l’ex rossonero ha bisogno di ritrovare il feeling con il campo e se il rischio è quello di rivedere ancora un Calhanoglu non al top della forma, meglio allora puntare sui sostituti.