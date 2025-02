.com - Chi non spreca ci guadagna. 120 azioni contro lo spreco alimentare

La pubblicazione di Fondazione Barilla fornisce soluzioni pratiche per risparmiare, combattendo lodi cibo. Con un approccio più consapevole una famiglia che riduce lopuò arrivare a risparmiare fino a 500 euro all’anno. La nuova mini-guida è disponibile per tutti e verrà recapitata gratuitamente dalla Fondazione a chi lo richiederà sul sito www.fondazionebarilla.com.In vista della Giornata Italianalo, Fondazione Barilla ha presentato il suo nuovo progetto: “IL LIBRO DEL RISPARMIO – 120loper risparmiare dentro e fuori casa”. Una guida pratica che fornisce soluzioni concrete per ridurre gli sprechi quotidiani di cibo e aiutare le famiglie a risparmiare.Diffondere una cultura del risparmio è uno degli obiettivi centrali del libro, perché combattere loha anche un importante valore economico.