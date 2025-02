Liberoquotidiano.it - Chi non digerisce gli spaghetti in camicia nera: occhio a cosa mangi

Leggi su Liberoquotidiano.it

All you can('t) eat. Contrordine compagni, la pastasciutta è il nemico - non solo calorico - più pericoloso per i palati antifascisti. Succede che arriva a Venezia un medico originario di Ravenna e per riempire il proprio stomaco decide di recarsi al ristorante Al Colombo, a un tiro di schioppo dal teatro Goldoni, e si siede a tavola. Sembra tutto di suo gusto. Il personale, l'arredamento, la posizione e la mise en place. L'animo da Alessandro Borghese è sempre più soddisfatto, eppure c'è una pietanza che può ribaltare tutto. La fame sale e l'corre rapido tra le proposte del menù. Alt. Nella versione inglese si leggewith cuttlefish in ink sauce, in italianoal nero di seppia, ma il proprietario ha deciso di dargli un altro nome:in. Il panico.