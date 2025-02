Liberoquotidiano.it - "Chi è per me Jannik Sinner": il clamoroso inchino di Carlos Alcaraz al numero 1

Una tutti gli effetti, quello dinei confronti dell'amico e rivale in campo. Un'ammissione di grandezza da parte dello spagnolo, che prima dell'Atp 500 di Rotterdam, vinto l'anno scorso dal 23enne pusterese, ha parlato della sfida che lo vede contrapposto contro di lui: "ha dimostrato di essere il migliore in questo momento, è pazzesco quello che sta facendo — le parole deltre al mondo —. Capisco che in tanti discutano su chi sia il migliore tra noi due, ma per me e per i tennisti che giocano contro di luiè sicuramente il più forte. Non sono d'accordo con quanto detto da Mouratoglou.avrà perso quattro o cinque partite in un anno (sei, ndr), non ha alti e bassi. In ogni torneo a cui partecipa o arriva in finale o alza il trofeo".