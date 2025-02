Metropolitanmagazine.it - Chi è Mauro Casciari, dal successo con Le Iene alla collaborazione con Fiorello

Dal 1994conduce vari programmi a Radio Augusta Perusia (oggi UmbriaRadio), Azzurra Network, Retepiù FM. Approda a Radio Italia Network nel 1999 e a Radio Deejay nel 2000 dove conduce con Roberto Ferrari il programma W la fitness. Nel 2000 approda a Mediaset dove vassegnato ai promo dei cartoni animati. In praticaannuncia il cartone animato successivo quando inizia la sigla conclusiva del precedente e questo gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare a Mediaset dove poi è stato spostato nell’area pubblicità. Gli uffici erano accanto agli studi di Striscia la notizia e di nascosto realizza un servizio per il tg satirico di Antonio Ricci. Il servizio piace ma non era il momento giusto. Allora i suoi colleghi in pubblicità gli propongono di rifarlo e di presentarlo a Lee lui per realizzarlo lui acquista un completo scuro in un outlet, rifà il montaggio secondo lo stile dello show e lo invia.