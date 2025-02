Ilrestodelcarlino.it - "Chi è io?", commedia psicologica al teatro Verdi di Pollenza. In scena Francesco Pannofino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aldidopodomani arrivain "Chi è io?", scritto e diretto da Angelo Longoni. In, accanto a lui, ci sono gli attori Emanuela Rossi, Andrea(rispettivamente moglie e figlio di) ed Eleonora Ivone; le scene sono di Gianluca Amodio, i costumi di Lia Morandini, le musiche di Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, i video di Gianluca Amodio, Gianni Del Popolo, la produzione di Nuovo. "Nella finzione Chi è io? è uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti come il professor Leo Mayer, psicoanalista, autore di libri, intellettuale non allineato e un po’ scontroso – spiegano gli organizzatori –. Nella realtà è una, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori e personaggi, in modo realistico e visionario.