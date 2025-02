Nerdpool.it - Chi è il personaggio con i capelli bianchi nel trailer di The Fantastic Four: First Steps (e perché è importante)?

Il primodi The(“Ii 4: Gli Inizi” in italiano) ha offerto ai fan uno sguardo intrigante sul misteriosocon iinterpretato da John Malkovich. Nel video, l’attore appare con lunghi, una stempiatura pronunciata e una barba incolta. Sebbene i Marvel Studios non abbiano ancora confermato ufficialmente il suo ruolo, i rumor suggeriscono che Malkovich potrebbe vestire i panni di Ivan Kragoff, meglio conosciuto come il Fantasma Rosso, uno dei primi nemici deii Quattro nei fumetti Marvel.Se questa teoria fosse corretta, il casting assumerebbe un’importanza ancora maggiore, considerando l’ambientazione anni ‘60 del film e i legami con la corsa allo spazio, tema centrale nelle prime avventure della squadra nei fumetti.