Chi è Giulia Vecchio la carriera e vita privata dell’attrice

è un’attrice italiana conosciuta soprattutto grazie alla soap opera Il paradiso delle signore.è nata nel 1992 in provincia di Brindisi e ha capito di voler fare l’attrice nel corso di una gita a Siracusa, dove ha visitato il Teatro Greco. Si è diplomata presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano e ha frequentato diversi corsi di recitazione. Nel 2010 ha partecipato a Miss Italia, nonostante la sua grande passione sia sempre stato il cinema. Dal 2015 al 2017 ha rivestito il ruolo di Anna Imbriani ne Il Paradiso delle Signore, ruolo che l’ha resa nota al pubblico. Nel 2016 ha recitato nella seconda stagione di Tutto può succedere, nel 2018 ha partecipato a La TV delle ragazze di Serena Dandini e nel 2019 ha recitato in Imma Tataranni – Sostituto procura L’attrice ha parlato di come la sua famiglia passi il momento speciale del Natale, uno dei più attesi dell’anno.