Oasport.it - Chi è Giorgia Collomb: a 18 anni ha già battuto un record di Isolde Kostner. E alle Olimpiadi Giovanili…

ha fatto subito centro ai Mondiali di sci alpino: prima gara della carriera in una rassegna iridata e subito medaglia d’oro al collo. L’azzurra ha fatto festa nel parlo a squadre che ha aperto la rassegna sulle nevi di Saalbach (Austria), salendo sul gradino più alto del podio insieme ad Alex Vinatzer, Lara Della Mea e Filippo Della Vite. Si tratta di un risultato daper l’emergente valdostana, che è infatti diventare la più giovane italiana di sempre a conquistare una medaglia mondiale.La nostra portacolori ha infatti soltanto 18e 110 giorni: un’italiana non aveva mai sentito suonare l’Inno di Mameli in un grande evento da così giovane, oggi ha strappato un primato chedeteneva addirittura dal 1994. L’altoatesina fu infatti terza nel superG dellequando aveva 18e 332 giorni e duedopo si impose nella medesima specialità in occasione della rassegna iridata.