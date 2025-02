Fanpage.it - Chi è Francesco Maria Zollo, l’imprenditore accusato di aver usato i soldi della società per jet privati e gioielli

47 anni, titolare del consorzio Facility One e residente in Romania, è stato arrestato. Per lui è scattato il sequestro preventivo di 5.403 milioni di euro. Rinvenuti durante la perquisizione anche 50mila euro in contanti.