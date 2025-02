Metropolitanmagazine.it - Chi è Amara, la cantante che accompagna Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Erika Mineo, questo il vero nome di, è nata a Prato il 14 giugno 1984 sotto il segno dei Gemelli. Appassionata di musica fin da giovane, comincia la sua carriera prendendo parte a un talent come Amici di Maria De Filippi, in particolare alla quinta edizione dello show.Successivamente partecipa alle edizioni 2008 e 2009 diLab e a quelle 2010 e 2011 di Area, arrivando sempre tra gli otto vincitori della manifestazione. Al Premio Lunezia nel 2010 conquista la vittoria tra le Nuove Proposte con il brano Mani, e il 1° settembre riceve una borsa di studio da Mogol per il CET – Centro Europeo di Toscolano.Nel dicembre 2014 vince per la quinta volta Areae viene scelta da Carlo Conti per partecipare tra le Nuove Proposte al Festival dicon il brano Credo.