Chi chiede se è un ripiego mi fa ridere

Da 45 anni Patrizia Rossetti è la regina delle televendite. E lei non ha dubbi: «Rifarei tutto, di questi 45 anni, dalla prima cosa all’ultima», dice al Corriere della Sera. Perché di cose, in tutti questi, la conduttrice, una delle più note degli anni ’90, ne ha fatte tantissime. «Ho iniziato con il tg e condotto Sanremo gratis», racconta. Giorgio Mastrota su Instagram risponde ai fan: meglio la tv degli anni 90? X Leggi anche › Le televendite stanno per tornare? Patrizia Rossetti racconta i suoi 45 anni di televendite«Sono stata la prima ad andare in diretta con una televendita», racconta il noto volto tv al Corriere.