Che pagliaccio povera Helena Grande Fratello delusione Javier | il pubblico non crede ai suoi occhi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Martinez edPrestes. Dopo settimane o meglio mesi, la coppia sembra finalmente riunita al. L’intesa tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana si è capita sin da settembre scorso, quando è iniziato il reality, ma è stata – diciamo così – minata da altre persone, dinamiche e anche l’eliminazione di lei. Nell’ultima diretta lui ha ammesso di non essersi mai sbilanciato troppo perché atiene tanto e, per assurdo, teme di rovinare tutto.ha spiegato a Signorini che “i gesti, le parole e gli sguardi sono inequivocabili” e ammesso che consta bene: “Non posso dire sia solo un’amica”, ha aggiunto spazzando via ogni dubbio. La notte successiva alla puntata, poi, i due hanno dormito insieme e i fan di questa coppia ci avevano visto lungo: il bacio, il primo da quando sono nella casa, è scattato eccome.