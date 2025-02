Liberoquotidiano.it - "Che fine hanno fatto i soldati nord coreani nel Kursk": la soffiata degli 007 imbarazza la Russia

Le truppecoreane inviate inda Pyongyang a supporto della guerra di Mosca all'Ucraina, sono lontane dalla prima linea dei combattimenti nelda metà gennaio. Lo riporta la Afp, citando le ultime valutazioni dell'intelligence di Seul (Nis) in merito a quanto detto di recente da Kiev, secondo cui i militari delerano stati ritirati dal fronte a causa delle pesanti perdite riportate. Intanto le forze di difesa aerea russeabbattuto nella notte un missile a lungo raggio sul mare di Azov. Lo ha comunicato in una nota - come riporta la Tass - il ministero della Difesa russo: "Le forze di difesa aereadistrutto un missile a lungo raggio Neptune dell'Ucraina nello spazio aereo sopra il Mar d'Azov". Novità poi sul fronte dell'invioaiuti a Kiev. Le spedizioni di armi dagli Stati Uniti all'Ucraina sono state brevemente sospese nei giorni scorsi, prima di riprendere nelsettimana, mentre l'amministrazione Trump discuteva della sua politica nei confronti di Kiev.