Cultweb.it - Che fine ha fatto Patty Hearst, l’ereditiera diventata criminale dopo il suo rapimento

Leggi su Cultweb.it

Patriciaè stata la protagonista di uno dei casi più discussi ed emblematici degli anni settanta. Ereditiera di una ricca famiglia Californiana, il 4 febbraio 1974 viene rapita dal gruppo terroristico noto come Symbionese Liberation Army. Un evento che la trasforma, però, inaspettatamente in.Durante la sua prigionia, infatti, sembra subire un cambiamento radicale, adottando il nome di battaglia “Tania” e partecipando attivamente alle attività del gruppo, inclusa una rapina in banca documentata da immagini che la ritraggono armata. Un comportamento, il suo, che al tempo ha sollevato più di un dibattito sull’eventuale presenza della Sindrome di Stoccolma, una condizione in cui l’ostaggio sviluppa un legame emotivo con i rapitori.Un’immagine recente di– Fonte: Page Six19 mesi di latitanza, comunque, il 18 settembre 1975viene arrestata dall’FBI.