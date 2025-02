Linkiesta.it - Che cosa ci insegna il caso DeepSeek sull’Italia e sull’Europa

Il Garante italiano per la privacy ha intimato a, il concorrente cinese alle intelligenze artificiali occidentali come ChatGpt, di sospendere i suoi servizi in Italia. L’azienda ha risposto di non essere attiva nel nostro né in altri Stati membri dell’Ue, e quindi di non sentirsi vincolata dal diritto unionale. L’Autorità per la protezione dei dati personali ha dunque avviato un’istruttoria. Al momento,non è più disponibile sui principali app store (come Apple e Android) ma è liberamente accessibile dal web.I rilievi del Garante riguardano le modalità di raccolta e trattamento dei dati personali degli utenti italiani e la loro conservazione su server in Cina. Almeno negli esiti, ilè simile a quello del 2023 contro ChatGpt, che fu a sua volta bloccato. Per tornare online, dovette introdurre alcune modifiche, tra cui la pubblicazione di maggiori informazioni sul trattamento dei dati e un modulo per consentire agli utenti di esercitare il diritto di opposizione, appunto, al trattamento dei dati.