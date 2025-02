Napolipiu.com - Champions League finale di stagione

Si è appena concluso il girone unico che caratterizza il nuovo formato della Uefacon i pronostici che sono stati rispettati solo in parte. L'edizione 2024 – 2025 ha visto l'esordio del nuovo formato composto da un girone unico per 36 squadre, in luogo dei tradizionali sei gironi. Sono andate direttamente agli ottavi le prime otto squadre, le altre otto risulteranno dai match tra le classificate dal nono al sedicesimo posto contro le piazzate tra il diciassettesimo e il ventiquattresimo posto. Le ultime 12 sono invece eliminate.Il primato del girone è rimasto saldamente nelle mani del Liverpool nonostante la sconfitta rimediata contro il PSV Eindhoven, a due punti di distanza a quota 19 si sono invece piazzate Barcellona, Arsenal e Inter.