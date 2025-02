Calciomercato.it - Cessione eccellente e Frattesi alla Juventus: c’è anche la conferma

La formazione bianconera poteva puntare sul centrocampista dell’Inter: ecco lasu quanto poteva succedereMercato finito. Laha chiuso con quattro acquisti, l’ultimo è stato Kelly dal Newcastle ed ha perfezionato ladi FagioliFiorentina. Meno movimenti, invece, per l’Inter che ha scelto di mantenere invariata o quasi la rosa. Così sono andati via soltanto Palacios e Buchanan (a Monza e Villarreal rispettivamente) ed è stato scelto Zalewski (subito decisivo nel derby) per rimpiazzare il canadese.: c’èla(LaPresse) – Calciomercato.itStrade diverse dunque per Inter ese le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa. Le due società, infatti, avrebbero potuto incrociare i loro destini grazie a Davide