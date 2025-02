Ilrestodelcarlino.it - Cesena, le due irriducibili stalker aggrediscono ancora la giornalista Rai

, 4 febbraio 2025 – Una bastonata evitata per un soffio. Le duedi Badia Prataglia, mamma e figlia, che da mesi rendono impossibile la vita dell’autotrasportatore di Borello Paolo Zignani, hanno tentato nuovamente di aggredire ladella Vita in Diretta che ieri mattina si è presentata a casa loro per intervistarle. Nella trasmissione, in onda ieri, si vede nitidamente la donna più anziana che regge il manico di una scopa e si avventa contro la. Fortunatamente senza riuscire a colpirla. Venerdì scorso l’inviata è stata aggredita con una pentola di acqua bollente, che l’ha solo sfiorata. Intanto nella giornata di ieri, a Borello, la strada dove abita il camionista 57enne, era bloccata da un andirivieni continuo di carri attrezzi chiamati dalle due donne per ritirare l’auto di Zignani.