Cercano di raggirare due uomini ma scelgono le vittime sbagliate | padre e figlio carabinieri incastrano le truffatrici

Due cittadine romene di 25 e 27 anni in un centro commerciale di Arese, in provincia di Milano, avevano messo su un giro d’affari basato totalmente sulle truffe. Si fingevano infatti sordomute, chiedendo offerte agli avventori che sarebbero poi state usate per costruire un centro internazionale per le persone sordomute e i bambini poveri. In realtà il loro unico intento era solo quello di spillare soldi, che finivano dritti nelle loro tasche, alle persone di buon cuore.smascherate da dueIl karma però ha punito le due donne, che hanno avvicinato le personeper chiedere un’offerta:, entrambifuori servizio, rispettivamente comandante della stazione di Cesate e carabiniere alla stazione di Monza. Subito hanno capito che si trattava di due, così hanno avvisato colleghi che sono intervenuti denunciando per truffa aggravata le due finte invalide, con precedenti e senza fissa dimora, che avevano con loro vari certificati d’invalidità falsi e 180 euro, ritenuti il provento delle loro truffe.