"C’è rammarico, potevamo portare a casa l’intera posta"

Un guizzo di un difensore, che indossa da tre partite il biancoverde, salva il Castelfidardo dalla terza sconfitta consecutiva. Nicola Vecchio riprende al Cannarsa un Termoli scappato in vantaggio al tramonto del primo tempo. Un pareggio in rimonta per la squadra di Giuliodori, tenendo così a debita distanza una diretta concorrente per l’obiettivo salvezza. Approcciano meglio i locali, ma il Castelfidardo sfiora il vantaggio con la conclusione di Gambini che colpisce la traversa. Poi va sotto per il gol di Colarelli, ma nella ripresa riagguanta i giallorossi con un tocco sottomisura di Vecchio a seguito di un calcio d’angolo rendendosi poi pericolosi con i vari Nanapere, Braconi, Caprari, reclamando invano anche un rigore. Mister Marco Giuliodori guarda il bicchiere mezzo pieno. "Per come si era messa la partita siamo contenti del pareggio, visto che eravamo pure rimaneggiati (assenti per squalifica capitan Fabbri ed Elezaj, infortunati Angeletti e Guella, ndr) - spiega l’allenatore -.