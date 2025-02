Ilgiorno.it - Cavo elettrico scoperto. Cane muore folgorato davanti al suo padrone

Paura domenica pomeriggio a Montecampione nell’area attigua alle piste da sci. Undi proprietà di un turista è rimasto fulminato calpestando una bassa tensione che si è scoperchiato a causa probabilmente delle piogge dei giorni scorsi. Il fatto è accaduto sotto gli occhi di decine di persone che stavano trascorrendo la giornata di festa sulla neve fresca e sotto il sole. La zona è non lontano da dove si trovano noleggio motoslitte, una scuola da sci e un tappetino per i bambini e dove un tempo si arrivava facendo il Bassinale, una delle piste più belle del comprensorio, non ancora riaperta a differenza di quelle vicine, che funzionano solo i prefestivi e i festivi. Ile ilstavano camminando verso la Fopa de la Galina, un’area dove a primavera nidificano i galli forcello, quando è accaduto l’imprevisto.