Lanazione.it - Cavalieri, nono posto. Ripartenza: c’è fiducia

Leggi su Lanazione.it

Capitolina ha battuto Avezzano, ma gli abruzzesi hanno limitato i danni riuscendo ad agguantare un punto. E così, in un solo colpo, iUnion sono scesi alnella classifica del girone 1 di campionato con 17 punti, ad una lunghezza dal sodalizio abruzzese e a cinque dal club romano. Weekend da dimenticare insomma per gli uomini di coach Alberto Chiesa, sconfitti in trasferta dal Rugby Paese nell’anticipo del sabato. Ma ci sono ancora tutte le premesse per risalire la china: il gruppo è pronto a riprendere gli allenamenti e la settimana di sosta dovrà servire per ricaricare le batterie in vista delle prossime sfide di Serie A. Passo dopo passo, senza guardare troppo oltre, con il futuro prossimo che continuerà a passare dal Veneto stando almeno alle prossime due trasferte: il 15 febbraio prossimo, capitan Puglia e compagni sfideranno quel Verona capace di imporsi nella gara d’andata al Chersoni.