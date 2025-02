Dayitalianews.com - Catania, trovati con la droga in casa, arrestati 2 spacciatori

Leggi su Dayitalianews.com

Nel tentativo di evitare il controllo, hanno cercato di liberarsi della, ma la Polizia di Stato è riuscita a recuperare 19 involucri di marijuana, lasciati su un tavolino. Due uomini di, rispettivamente di 30 e 31 anni, sono statidagli agenti della squadra volanti della Questura didurante un’operazione in via Scaldara, nel quartiere San Cristoforo.Durante il pattugliamento, i poliziotti hanno notato un uomo che stava uscendo, in fretta e furia, dal cancello di un condominio. Alla vista della volante della Polizia, l’uomo è scappato, per questo motivo, gli agenti della Questura, hanno deciso di effettuare un controllo nel condominio di via Scaldara per fare chiarezza e fugare tutti i dubbi.All’interno dell’edificio, gli agenti hanno notato diverse porte in ferro, una delle quali era socchiusa.