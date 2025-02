Quifinanza.it - Cassazione respinge il ricorso di Spinelli sul terminal di Genova, è “inammissibile”

Leggi su Quifinanza.it

Nuove notizie dal fronte di, che lo scorso maggio aveva attivato una grande macchina giudiziaria, travolgendo anche l’ex presidente della Liguria, Giovanni Toti, accusato di corruzione. La Corte diha bocciato senza appello sia ildel grupposia quello dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.Entrambe le impugnazioni si infrangono contro la sentenza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024, che aveva cancellato la concessione delmultipurpose di. Questo perché l’area veniva sfruttata come terzo polo container anziché come banchina per il traffico di merci varie, violando il piano regolatore portuale. Il fondatore del Gruppoè Aldo, ora ai domiciliari, coinvolto nel maxi-caso di corruzione, e il figlio Roberto si occupa ora della parte operativa del Gruppo.