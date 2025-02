Internews24.com - Cassano tuona: «Rocchi? Qualcuno prendere per il cu*o l’Inter. Il rigore su Thuram…»

di Redazionecontrodopo Milan Inter: l’ex attaccantedopo gli errori arbitrali del derbysi è espresso così a Viva el futbol dopo Milan Inter, le dichiarazioni dell’ex nerazzurro sulle polemiche post derby:PARTITA – «Se vado a chiedere ai milanisti se sono contenti della prestazione del Milan, si metteranno le mani nei capelli. Non posso vedere il Milan col 5-4-1 chiuso in difesa, che ha segnato con una mezza papera di Sommer. Chi deve rammaricarsi è. Avevo l’impressione che i nerazzurri prima o poi sarebbero venuti fuori»ARBITRO – «Chiffi? Parlo a: vieni qua e facci capire, senzaper il culo. Come puoi non dare uncosì a Thuram? Chi decide? Sono in malafede o scarsi? Perché non si può chiamare il VAR? Inizio a pensare che qualcosa di strano c’è.