Ilnapolista.it - Cassano: «Conte sarà avvelenato dal mercato del Napoli, potevano prendere Lookman o Maldini»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex calciatore Antonio Cassaa a Viva El Futbol il calciodel, con l’ultimo acquisto Noah Okafor, preso per sostituire Kvaratskhelia.: «daldelha commentato:«Io sono d’accordo su quello che ha detto: o arriva uno che fa la differenza, o è meglio restare così. Non so quale sia la filosofia delora, io sono convinto che l’allenatore ha un’idea: con un giocatore di un certo livello, vinci lo scudetto. De Laurentiis dice: “io voglio essere tra le prime 4 per andare in Champions e poi l’anno prossimo ci metto qualche innesto in più”. Già in conferenza qualche giorno faera irritato perché non era stato preso nessuno, e ha ragione. A febbraio nessuno immaginava che ilfosse primo, senza subire troppe partite, e cosa fai? Prendi 75 milioni da Kvara e acquisti Okafor in prestito.