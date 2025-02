Lanazione.it - "Casola, disagi inascoltati". Ufficio postale chiuso ma senza il bus-navetta

Qualche anziano continua ad arrivare all’di, lo trovae torna a casapensione. Tanti a Gragnola, che supplisce alla chiusura per i lavori di ammodernamento, non riescono ad arrivare, spesso non hanno un’auto né qualcuno che li accompagni.è lontana 14 chilometri dalla frazione fivizzanese di Gragnola, Argigliano 18, Vigneta 17,5, per arrivare là dal borgo di Vedriano bisogna fare 27 chilometri, 13 da Mezzana, 8 da Codiponte, Reusa è distante 26 chilometri, Luscignano 14, Ugliancaldo 24 e Regnano 28 fra andata e ritorno. E distanze su strade strette e tortuose. Così la Lega del Sindacato Pensionati Cgil continua a raccoglieree proteste degli utenti con le firme sotto la petizione in cui elenca le necessità a Poste Italiane per limitare il disservizio.