361magazine.com - Caso Liliana Resinovich, l’avvocato Taormina: “Se la signora è stata oggetto di omicidio, l’omicida è il marito ma la scamperà”

Leggi su 361magazine.com

: “Se ladiè ilma laCarloè intervenuto nella prima puntata di Fatti di nera, il programma di Cusano Media Group (www.cusanomediagroup.it), per commentare ildella morte di, esprimendo forti perplessità sulla gestione iniziale delle indagini e sul ruolo di Sebastiano Visintin.“Gli errori commessi all’inizio dell’inchiesta, soprattutto nelle attività di indagine che avrebbero dovuto essere svolte, rendono estremamente complicato arrivare a una conclusione corretta, in un senso o nell’altro. Pur riconoscendo la competenza della professoressa Cattaneo, che conosco molto bene e considero una grande anatomopatologa, ritengo che vi siano limiti oggettivi che le impediranno di superare il confronto processuale, che, a mio avviso, alla fine risulterà perdente o, comunque, non porterà a una conclusione soddisfacente.